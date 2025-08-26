La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, expresó su agradecimiento a las autoridades mexicanas por la colaboración en la detención y procesamiento de líderes de cárteles del narcotráfico. En declaraciones oficiales, Bondi señaló: “Queremos agradecer a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la justicia”.

Asimismo, destacó que, bajo la administración del presidente Donald Trump, se ha logrado llevar ante la justicia a un número mayor de líderes criminales que en cualquier otro gobierno en la historia del país. Bondi evitó dar detalles sobre investigaciones específicas.

En conferencia de prensa, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Ismael “El Mayo” Zambada debe cumplir íntegramente su condena tras reconocer haber sobornado a políticos para operar con impunidad durante más de cinco décadas al frente del Cártel de Sinaloa.

EU continúa sin entregar información nueva sobre la captura del ‘Mayo’ Zambada, señala Sheinbaum

Bondi lo describió como uno de los narcotraficantes más prolíficos del mundo, aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán y responsable de expandir el tráfico de cocaína hacia heroína y fentanilo.

ElHeraldodeMéxico