Organiza Consejo del Adulto Mayor de la colonia Lucio Blanco, una comida de agradecimiento al director de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez para reconocerle el trabajo, la atención y la cercanía del organismo con la comunidad.

Durante la reunión, la presidenta del consejo, Norma Dueñas, dijo que los adultos mayores se sienten satisfechos con las acciones realizadas por la J+.

“He tenido muchos apoyos y estamos muy agradecidas, y estamos muy contentas de que ahora el director Sergio Nevárez haya venido a la casa a visitarnos y a ponerse a la orden, los beneficios que tenemos es que al adulto mayor le tienen su descuento del INSEN, cuando tenemos alguna fuga o algún problema directamente nos resuelven”, señaló.

El director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez, entregó los gafetes al Consejo de Aliados por el Agua, explicando los beneficios de formar parte de estos grupos comunitarios.

“Nos invitaron muy amablemente a comer con ellas, a disfrutar de un convivio que ellas organizaron, están muy contentas por lo que hemos hecho, así que quedo muy agradecido con el trato, con todas ellas”, expresó.

El Consejo del Adulto Mayor de la colonia Lucio Blanco está integrado por 75 personas, quienes se reúnen regularmente para realizar diversas actividades y fortalecer la organización comunitaria.

Con estas acciones, la J+ refrenda su compromiso de seguir trabajando en beneficio de los juarenses, promoviendo la participación ciudadana y el fortalecimiento de la comunidad.