La tarde de este lunes una mujer fue asesinada a balazos en el cruce de la avenida Venceremos y calle Hacienda Tepehuane, al norte de la ciudad, después de descender de una camioneta Chevrolet Tracker.

Testigos señalaron que los responsables viajaban en una pickup GMC Sierra, color blanco de cuatro puertas, desde la cual abrieron fuego en su contra, logrando arrebatarle la vida casi de manera inmediata.

La joven, de aproximadamente 30 años de edad, recibió varios impactos y quedó tendida sobre la vía pública, sin que hasta el momento sea identificada.

Al arribo de policías municipales y paramédicos se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado tomó control de la escena para iniciar las investigaciones y recabar indicios balísticos.