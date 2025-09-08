Inicio » Agreden a mujer a balazos desde camioneta en movimiento; le quitan la vida
Chihuahua

Agreden a mujer a balazos desde camioneta en movimiento; le quitan la vida

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La tarde de este lunes una mujer fue asesinada a balazos en el cruce de la avenida Venceremos y calle Hacienda Tepehuane, al norte de la ciudad, después de descender de una camioneta Chevrolet Tracker.

Testigos señalaron que los responsables viajaban en una pickup GMC Sierra, color blanco de cuatro puertas, desde la cual abrieron fuego en su contra, logrando arrebatarle la vida casi de manera inmediata.

La joven, de aproximadamente 30 años de edad, recibió varios impactos y quedó tendida sobre la vía pública, sin que hasta el momento sea identificada.

Al arribo de policías municipales y paramédicos se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

banner

La Fiscalía General del Estado tomó control de la escena para iniciar las investigaciones y recabar indicios balísticos.

You Might Also Like

You may also like

Participa FCAyF en el 28avo. Día del Nogalero en Delicias

Habilitan centro de acopio para apoyar a familias afectadas por inundaciones en...

Busca la SSPE prevenir el suicidio con la la plática “Señales que...

Acuerdan autoridades durante Mesa Estatal de Construcción de Paz, incrementar revisiones en...

Asegura la SSPE que seguirán revisiones a las policías munícipes

Amplían hasta el 14 de septiembre convocatoria al Premio Estatal de Periodismo...

Juárez noticias All Right Reserved.