Uruapan, Michoacán. — El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez trascendió fronteras luego de que el medio internacional Al Jazeera difundiera un reportaje televisivo en el que destacó que el edil fue “abandonado por la presidenta de México para enfrentar solo a los narcoterroristas” que operan en la región.

En el segmento transmitido a nivel global, el canal con sede en Catar mostró imágenes del ataque ocurrido la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, cuando Manzo fue asesinado a balazos pese a contar con protección federal. El reportaje también presentó fragmentos de sus declaraciones previas, en las que denunciaba amenazas del crimen organizado y la falta de respaldo del gobierno.

Al Jazeera subrayó que el caso refleja el deterioro de la seguridad en Michoacán y el creciente riesgo para los funcionarios locales que se oponen a los cárteles. El medio comparó la situación con “zonas de guerra internas” y señaló que el Estado mexicano ha perdido control en regiones clave de producción agrícola y rutas de narcotráfico.

Desde su toma de posesión en 2024, Carlos Manzo se había comprometido a limpiar las instituciones municipales de la influencia criminal. En septiembre denunció públicamente amenazas contra él y su familia, y pidió apoyo urgente a las autoridades federales, sin obtener respuesta.

Tras su muerte, organizaciones civiles y líderes comunitarios han exigido justicia y mayor presencia del Estado. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y prometió “cero impunidad”, aunque los cuestionamientos sobre el abandono institucional crecen dentro y fuera del país.

El asesinato del alcalde de Uruapan se ha convertido en símbolo de la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente al narcoterrorismo, y ahora, gracias a la cobertura internacional, México vuelve a estar bajo la lupa del mundo.