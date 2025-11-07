El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, asistió al informe anual del juez del Condado de El Paso, Ricardo A. Samaniego, reafirmando la estrecha relación binacional que une a ambas comunidades fronterizas y su compromiso compartido con el desarrollo regional.



Durante el evento, el alcalde destacó el liderazgo del juez Samaniego y reconoció su papel clave en la construcción de una frontera más fuerte y solidaria:



“El juez Samaniego es un gran amigo de Ciudad Juárez desde hace ya varios años. Desde la pandemia tuvimos múltiples ejemplos de la estrecha relación que mantenemos, y me invitó con mucho gusto a su informe. Entiende nuestra región como una comunidad binacional, y queremos seguir fortaleciendo la excelente relación que ya tenemos con las autoridades locales de Estados Unidos”, expresó Pérez Cuéllar.



El alcalde agregó que en su segunda administración la relación con los condados fronterizos se ha consolidado aún más:



“Se ha fortalecido tanto con el Condado de El Paso como con el de Doña Ana. Juárez comparte vecindad con ambos y con los distintos alcaldes dentro de cada condado mantenemos una gran coordinación, la cual vamos a continuar y mejorar”, aseguró.



Pérez Cuéllar aprovechó el momento para felicitar al juez Samaniego y a su equipo por su labor:



“Felicidades al juez Samaniego, a su equipo de trabajo y gracias por coordinarse siempre con Ciudad Juárez.”



Durante el informe, el juez Ricardo A. Samaniego presentó los principales logros de su gestión, entre ellos la creación del El Paso Healing Garden, hoy designado como Monumento Nacional, y su liderazgo durante momentos críticos como el tiroteo del 2019, la pandemia de COVID-19 y el histórico flujo migratorio. Bajo su dirección, El Paso se convirtió en la primera comunidad de Texas en alcanzar inmunidad colectiva frente al virus, incluyendo esfuerzos de vacunación transfronteriza.



Su trabajo en favor de la salud mental, los veteranos, la infraestructura y el desarrollo económico le ha valido reconocimientos como el Albert Armendariz Award, el Amistad Humanitarian Award, el Ohtli Award del gobierno mexicano y el President Biden’s Lifetime Achievement Award.



Al evento asistieron también el cónsul de México en El Paso, Mauricio Ponce de León, y el alcalde de El Paso, Renard Johnson, quienes junto a las autoridades fronterizas destacaron la importancia de mantener la colaboración y lazos de hermandad entre ambas comunidades.