Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió el sábado a la celebración del aniversario de la Casa del Niño y del Anciano México, donde reconoció la labor que realiza la institución en beneficio de adultos mayores y menores en situación vulnerable.

Durante su participación, el alcalde agradeció la invitación y destacó el papel del centro en la atención de necesidades sociales.

“Esta casa es de gran ayuda para los adultos mayores, niñas y niños; reconozco el trabajo que realizan. Gracias por hacernos partícipes de este evento y seguiremos apoyándolos en esta labor”, expresó.

El obispo del Distrito de Ciudad Juárez, Juan Ángel Gallegos Rivera, agradeció a los asistentes y a las autoridades por su respaldo.

“Dios me puso al lado de un gran hombre, con actitud humilde y deseo de servir a Ciudad Juárez; me refiero al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar. Gracias por todo”, dijo.

El obispo añadió que continuará trabajando en conjunto con el gobierno municipal en beneficio de la comunidad.

“Gracias al Gobierno Municipal por su apoyo constante y por estar presentes”, señaló.

La celebración incluyó presentaciones de baile, venta de comida mexicana y bebidas. También participaron congregaciones cristianas provenientes de distintas regiones del país y de Estados Unidos.