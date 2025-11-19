Con un máximo histórico, Mérida registró una ocupación formal de 341 mil 511 trabajadores asegurados durante octubre de 2025, ocupando el quinto lugar con respecto a las ciudades capitales del país.

“Esta cifra es reflejo de que en el Ayuntamiento de Mérida apostamos al talento y mano de obra de las y los meridanos, dotándolos de herramientas para profesionalización y capacitación que permitan aumentar las posibilidades de conseguir un mejor empleo, junto con la iniciativa privada, con quienes buscamos acercar oportunidades y espacios laborales”, afirmó la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada.

Durante la actual administración se registraron 8 mil 177 nuevos empleos, cifra superior a la creación promedio nacional de 2 mil 408 nuevos empleos, lo que posicionó a la ciudad en el tercer lugar con mayor generación de nuevos empleos; de forma específica, se registró la generación de 584 nuevos empleos por mes.

En lo que va de la gestión de la alcaldesa Mérida ha recibido importante inversión por parte de empresas nacionales e internacionales.

Estas han inaugurado oficinas y anunciado nuevos proyectos en sectores clave como el hotelero, comercial e industrial. Entre las marcas que han llegado a la ciudad se encuentran The Home Depot México, Grupo Hotelero Kavia, Volvo Suecia Car Mérida y, más recientemente, Grupo Reyma, entre otras.

“Es así como hemos estado trabajando de la mano de todos y en equipo, fortaleciendo las condiciones de inversión y reforzando la confianza para generar este tipo de resultados que, más allá de los números, se refleja en la prosperidad más justa de las familias y mejora de su economía con más y mejores empleos”, puntualizó.

Este resultado es un testimonio del esfuerzo conjunto por mejorar las condiciones de vida de las y los meridanos y consolidar a Mérida como una ciudad próspera y equitativa