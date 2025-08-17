La compañía Neuhaus Chocolates anunció el retiro voluntario de un producto de su línea de edición especial: “Belgian Chocolate Moments Smurf’s Popping Milk Chocolates with Cookies”. La razón: el embalaje omitió declarar trigo entre sus ingredientes, lo que representa un riesgo severo para personas alérgicas o intolerantes al gluten.

El error fue detectado durante una verificación interna de la empresa, que identificó fallas en su sistema ERP. Dicho sistema de gestión omitió incluir el alérgeno en la etiqueta, lo que llevó al lanzamiento de alrededor de 150 unidades defectuosas, distribuidas entre el 21 de julio y el 4 de agosto de 2025.

Aunque la cifra de productos afectados es limitada y no se han reportado incidentes, la compañía optó por el retiro inmediato. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicó la alerta en su sistema de seguridad alimentaria.

El retiro aplica a los lotes 80108690 y 80108763, con fecha de caducidad del 13 de enero de 2026. Los chocolates fueron distribuidos en tiendas de Neuhaus en Nueva York, Virginia, Maryland, Pensilvania y Washington D. C., además de ventas en línea.

Neuhaus pidió a los consumidores alérgicos abstenerse de consumir el producto y devolverlo en los puntos de venta. Asimismo, habilitó un servicio de atención al cliente para consultas y reembolsos.

Especialistas recuerdan que el trigo puede provocar reacciones potencialmente mortales en personas sensibles, especialmente en niños. Aunque el caso tuvo un alcance limitado, el error evidencia la importancia de controles internos estrictos en la industria alimentaria.