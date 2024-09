Alerta Felipe Calderón sobre el riesgo de México como un narcoestado

El ex presidente de México, Felipe Calderón, emitió una grave advertencia sobre el futuro del país, señalando que México corre el riesgo de convertirse en un narcoestado. Durante su participación en un panel titulado ‘UE y América Latina: ¿qué futuro?’, organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), Calderón alertó sobre la creciente influencia del narcotráfico en la región y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Acompañado por figuras como el ex presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el ex presidente del gobierno de España, José María Aznar, Calderón aseguró que la democracia en México ha caído tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Según el ex mandatario, esta reforma ha debilitado la independencia del poder judicial, lo que ha permitido que el crimen organizado y el narcotráfico se apoderen de las instituciones del Estado. Calderón comparó la situación actual de México con los casos de Cuba y Venezuela, países que, según él, han sido capturados por regímenes autoritarios con vínculos al crimen.

Calderón también destacó que la crisis institucional no es exclusiva de México. Aseguró que América Latina está siendo capturada por el narcotráfico, lo que pone en riesgo a toda la región. Esta advertencia resuena especialmente dado el contexto de la «Guerra contra el narcotráfico» que inició durante su mandato presidencial (2006-2012), la cual dejó más de 120 mil muertes en el país.

Si bien Calderón defendió las acciones de su gobierno para combatir a los carteles, reconoció que la violencia aumentó significativamente durante su administración, situación que aún afecta a México. Hoy, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país ha registrado niveles históricos de violencia, lo que ha intensificado el debate sobre la militarización de la seguridad.

El tema de la militarización ha sido uno de los puntos más controvertidos de los últimos gobiernos en México. Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que la decisión de Calderón de sacar al Ejército mexicano a las calles marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Aunque el ex presidente defendió esta medida como necesaria, Cortés reconoció que desde entonces la violencia ha ido en aumento.

Por otro lado, criticó el giro que ha dado el actual gobierno de López Obrador en relación con la militarización. Si bien en un principio se oponían a estas medidas, hoy promueven activamente el uso de las fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado. Esto ha generado un debate sobre si esta estrategia es la más adecuada para resolver el problema de la violencia en México.

Con la advertencia de Calderón sobre el posible colapso de las instituciones democráticas, queda en el aire la pregunta de qué pasos tomará el país para evitar convertirse en un narcoestado. A medida que el crimen organizado sigue ganando terreno y la violencia continúa afectando a millones de mexicanos, la necesidad de encontrar una solución se vuelve más urgente.

Para muchos, la militarización no es la respuesta. Sin embargo, el desafío de enfrentar a los carteles del narcotráfico sigue siendo una de las tareas más difíciles que enfrenta el gobierno actual. A medida que los países de América Latina buscan soluciones a sus propios problemas con el crimen organizado, las palabras de Calderón suenan como una advertencia para toda la región.

LaVerdadNoticias