Antros y bares de la 14 Oriente del municipio de San Andrés Cholula son señalados por recurrir a la sumisión química, un método de abuso que vuelve vulnerables a que los asistentes puedan sean agredidos sexualmente u objeto de robo, así lo revelan estudios de la Ibero Puebla.

La especialista en temas de género de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Claudia Alonso González comentó los jóvenes son los más expuestos a este hecho por ser quienes más frecuentan estos sitios.

Sin embargo, destacó que de la sumisión química solo se pueden hacer estimaciones, ya que no existe una fuente oficial que brinde datos sobre este delito.

“Tenemos un subregistro significativo por cómo ocurre la administración de sustancias: genera una suerte de amnesia durante muchas horas, lo que significa que cuando la persona recobre la consciencia, puede inferir que le ocurrió algo, pero no sabe qué ocurrió. Entonces, no sabe qué denunciar”.

A través de un comunicado, expuso algunos de los síntomas que la persona puede experimentar al ingerir estas sustancias son:

Dificultad respiratoria

Taquicardias

Hipotensión -descenso de la presión arterial-

Convulsiones

Aumento en la temperatura corporal

Dificultad del movimiento y vómito

En la mira, antros y bares de Cholula

Específicamente en Puebla, la académica ha identificado una tendencia de estos delitos en la concurrida 14 oriente en el municipio de San Andrés Cholula, conocida por concentrar una gran variedad de espacios para el encuentro social, y también por los casos de sumisión química que se han registrado.

En ese sentido, Alonso González invita a las víctimas de estos delitos a que se tomen las precauciones adecuadas para no correr peligro en momentos en los que la diversión y la convivencia deben ser lo primordial.

Algunas de las recomendaciones que hace son:

Pedir que tus bebidas alcohólicas sean abiertas frente a ti, así te asegurarás de que no hayan sido alterada previamente.

Generar una red de autocuidado con tu grupo de amigos, en la que, al salir, una persona quede designada para actuar ante casos de sumisión química.

Evita perder de vista tus bebidas y alimentos, de preferencia, termina todo antes de levantarte de tu mesa o siempre ten contigo lo que consumas.

Procura no aceptar comida o bebidas que no pediste; no se pueden saber las intenciones detrás de ese gesto, así que es mejor rechazarlo con amabilidad.

Verificar que las botellas que se consuman cuenten con la etiqueta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que esta misma no esté alterada. Si está incompleta, tachada o modificada, es mejor pedir otra botella u otra bebida.

