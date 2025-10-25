Inicio » Alertan por tortas con papel higiénico vendidas en Monterrey
Alertan por tortas con papel higiénico vendidas en Monterrey

Autoridades y consumidores de Monterrey expresaron alarma tras difundirse reportes sobre la venta de tortas que, en lugar de carne o pollo, contendrían papel higiénico como principal ingrediente.

Una periodista local acudió a un puesto en el centro de la ciudad donde las tortas se venden a 30 pesos. Con base en su investigación, explicó que en redes sociales circulan videos y recetas que muestran cómo elaborar “milanesas falsas” con papel, imitando la textura del pollo empanizado.

Para demostrar las diferencias, la reportera preparó una milanesa tradicional y otra con papel, destacando el riesgo que representa consumir productos adulterados.

El tema generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios negaron que estas tortas sean comunes en Monterrey, mientras otros cuestionaron si el reportaje podría fomentar curiosidad o imitación.

Los comentarios más frecuentes apuntaron al precio sospechosamente bajo de las tortas y a la falta de supervisión sanitaria en algunos puestos callejeros.

El caso evidencia cómo las redes sociales influyen en las tendencias alimentarias y la percepción del riesgo, además de exponer la necesidad de mayor vigilancia sanitaria en la venta de comida rápida.

