En redes sociales comenzó a circular una convocatoria para realizar una marcha en esta frontera en memoria del alcalde de Uruapan del Progreso, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre.

El llamado se difundió a través de grupos de WhatsApp, donde se invita a la comunidad a participar este martes a partir de las 4:00 de la tarde. La concentración será en la tienda Sam’s ubicada en la avenida de Las Torres y Ramón Rayón.

De acuerdo con la información compartida, los asistentes caminarán por el carril de baja velocidad de la avenida de Las Torres hasta llegar al monumento a Pancho Villa, ubicado en la intersección con Francisco Villarreal y Paseo de la Victoria.

En ese punto se prevé la lectura de un mensaje y la realización de un breve acto simbólico. Los organizadores pidieron acudir con ropa blanca, como muestra de unidad, e hicieron un llamado a mantener la movilización en un ambiente pacífico.

La marcha busca recordar al alcalde michoacano y exigir que las autoridades esclarezcan su asesinato ocurrido durante el Festival de las Velas, en la plaza principal de Uruapan.