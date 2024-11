Amaga Félix Salgado con proceso penal a Marko Cortés por pedir que EU persiga a narcos en México; traición a la patria, dice

El senador de Morena Félix Salgado Macedonio amenazó con denunciar penalmente a los senadores del Partido Acción Nacional que han propuesto la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en nuestro país.

Durante la sesión vespertina de este miércoles, el legislador guerrerense acusó al presidente del PAN, Marko Cortés, de pedir la intervención militar de Estados Unidos en México para perseguir a los capos del narcotráfico.

Dijo que eso es traición a la patria lo que amerita juicio penal.

“Es traición a la patria cuando están solicitando el apoyo, la colaboración de otros gobiernos para intervenir en nuestro país. Ustedes no pueden hacer eso porque están incurriendo en un delito. Escuché lo bien”, advirtió.

La senadora panista Lilly Téllez aclaró que ella fue quien propuso la colaboración del gobierno de México con las autoridades de Estados Unidos para perseguir a los narcotraficantes en nuestro país y le respondió así a Salgado Macedonio.

“Usted no entiende la diferencia entre colaboración e invasión, tanto como no entiende la diferencia entre cortar una cabeza humana y cortar una flor. Quiénes queremos una colaboración con los Estados Unidos para que se proceda contra los criminales no somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ustedes, Félix Salgado Macedonio, que entregaron la soberanía de estados como Guerrero al crimen organizado. ¿Con qué autoridad se atreve usted a amenazar desde esta tribuna a quienes queremos que sean catalogados como terroristas a los del crimen organizado?”, cuestionó.

ElUniversal