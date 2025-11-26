Productores del campo y ganaderos advirtieron que están dispuestos a llegar “hasta las últimas consecuencias” y “tope donde tope” para defender su patrimonio, durante una reunión realizada en la Cámara de Diputados, donde abordaron temas como la Ley General de Aguas y el precio de la tonelada de maíz.

Abraham Moreno, secretario de la Unión Ganadera de Querétaro, afirmó que los productores no permitirán perder lo que han construido.

“Si te quieren quitar tu patrimonio llegas a las últimas consecuencias”, expresó.

En el encuentro, Martín Morales, presidente de los Agrónomos de Querétaro, subrayó que las movilizaciones continuarán si no se atienden sus demandas.

“Hasta el tope, vamos a llegar al tope. Si es posible, como hicieron los compañeros, allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que tomaron aduanas y, vieron los videos… entraron y le dijeron a la gente: se van a salir porque se van a salir. ¿Qué pasaría si llegamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y les dijéramos lo mismo, señores? A ver cómo se mueve la economía”, Martín Morales, presidente de los Agrónomos de Querétaro

Morales agregó que los productores no aceptarán ser engañados.

“Y no nomás para que nos den atole con el dedo como lo han estado dando”, afirmó Martín Morales.

Rechazaron los señalamientos de los que han sido blanco, y advirtieron que continuarán con las movilizaciones, de ser necesario.

“Yo no voy a dejar mi patrimonio ahí, yo voy a hacer lo que sea necesario, y voy a ser promotor de las movilizaciones que tengan que hacerse, porque no se vale lo que nos están haciendo. No nos pueden quitar nuestro patrimonio, así nada más porque se le ocurrió a alguien”, Carlos Gómez, productor de Querétaro

Fernando Aboites, productor queretano, cuestionó los señalamientos en contra del sector rural. Aseguró, además, que son el “primer eslabón de la cadena alimenticia” y advirtió que sin acceso al agua la producción está en riesgo.

“No puede ser posible, se lo voy a decir así grosso modo, muy sintetizado, que nos estén satanizando cuando somos el primer eslabón de la cadena alimenticia de todos los que estamos aquí. Si no tenemos agua que se ve que la quieren encausar para otro tipo de cosas, cuestiones políticas, no sé a dónde vamos a parar, verdad”, Fernando Aboites, productor de Querétaro

