La aerolínea Viva Aerobus calificó como “unilateral y sorpresiva” la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas mexicanas, una medida que afectará a miles de pasajeros de ambos países justo en plena temporada vacacional de diciembre.

“Estamos evaluando cuidadosamente el impacto de esta orden en nuestras operaciones y en los servicios de transporte para todos nuestros usuarios con el fin de informarles oportunamente y de minimizar afectaciones a los mismos”, puntualizó la empresa en un comunicado.

Viva especificó que la medida anunciada afecta sus vuelos a Estados Unidos que saldrían desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir de noviembre.

Precisó que se compromete a mantener informados a los usuarios sobre cualquier actualización relacionada con esta situación, además de seguir en comunicación con todos los actores del sector.

“Mientras eso sucede estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria”, indicó la empresa.

“Esto con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”, comunicó.

La aerolínea enfatizó que confían en el diálogo entre las autoridades del gobierno de Claudia Sheinbaum con su contraparte en Estados Unidos para buscar una solución razonable a este conflicto, y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

Asimismo, el día de ayer la aerolínea Volaris informó que se encuentra analizando las opciones para reducir las afectaciones por la decisión del gobierno de Estados Unidos, de prohibir vuelos hacia varias de sus ciudades.

“Volaris se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución a esta situación, que evite afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano”, señaló en un comunicado.

Este martes el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por su sigla en inglés) no solo decidió cancelar 13 rutas, sino que también impuso una medida para que cualquier vuelo que las aerolíneas mexicanas pretenda realizar en el futuro hacia sus ciudades, no se apruebe.

Milenio