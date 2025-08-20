El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a usar todos los recursos a su alcance para perseguir a Nicolás Maduro, a quien su Gobierno no reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Según la Casa Blanca, Maduro es considerado el líder de una organización “narco-terrorista” y un fugitivo de la justicia estadounidense.

Durante una rueda de prensa, la vocera Karoline Leavitt fue cuestionada sobre reportes de un despliegue de más de 4 mil elementos de la Armada y del Cuerpo de Marines en América Latina y el Caribe. Ante esto, no descartó que Estados Unidos pueda usar tropas en la región contra el régimen venezolano.

Con respecto a Venezuela lo que diré es que el Presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Él está preparado para utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló Leavitt, según el Diario.mx.

La funcionaria insistió en que el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo, sino un cártel de narcotráfico. Recordó que en 2020 el Departamento de Justicia acusó formalmente a Maduro de liderar el Cártel de los Soles junto con las antiguas FARC para enviar cocaína a Estados Unidos.

Más recientemente, en julio, el Departamento de Estado designó a dicho cártel como una Organización Terrorista Extranjera por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa y la pandilla Tren de Aragua, ambos también considerados grupos terroristas.

