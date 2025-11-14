Inicio » Amenazan Maestros de la CNTE con boicotear el Mundial
Amenazan Maestros de la CNTE con boicotear el Mundial

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se manifestaron este jueves a las puertas de la Cámara de Diputados, amenazaron con boicotear el Mundial de futbol que el próximo año se celebrará en México, junto a Estados Unidos y Canadá, si no llegan a un acuerdo laboral con el Gobierno.

Al grito de “¡Si no hay solución, no habrá mundial!”, los maestros reclamaron a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

En caso de que no ocurra, amenazaron con “robar el balón” en el Mundial de 2026, en el que México será uno de los anfitriones y acogerá un total de trece encuentros repartidos entre sus tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Antes de protestar frente al Congreso, los manifestantes trataron de rodear el Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México, donde la presidenta ofrece sus conferencias de prensa matutinas y que es, además, su residencia.

Precisamente, en la conferencia de este jueves, Sheinbaum afirmó que “no se entienden” estas protestas de los docentes, y se preguntó: “¿Cómo si hay una mesa de diálogo abierta y se está trabajando en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y en otros estados, quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional?”.

Además, recalcó que “van ir a discutir a la base de los maestros escuela por escuela para ver qué es lo que quieren para su evaluación de carrera magisterial”.

La CNTE anunció movilizaciones en varias partes del país y una gran marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a movilizarse en la capital del país.

