La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) informa que esta semana, los 2 CAM móviles del JuárezBus ampliarán su servicio a la estación Aeropuerto y al supermercado Riberas.

Lo anterior, ante la alta demanda de usuarios.

Los módulos ofrecen la emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial, para facilitar el acceso a este servicio en más zonas de la ciudad.

El costo de la emisión y la reposición del plástico es de 30 pesos; la renovación continúa sin costo alguno.

El horario de atención en Riberas será el lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y jueves y sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

En la estación Aeropuerto será del lunes 24 al viernes 28 de noviembre, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La OTV reafirma su compromiso de acercar los servicios a la ciudadanía y garantizar que más usuarios cuenten con su tarjeta vigente.

Para mayor información o aclaraciones, comunicarse a la línea de atención del JuárezBus al 656 852 7384.