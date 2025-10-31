Inicio » Amplía Gobierno del Estado el horario de la exposición “Camino al Mictlán”
Chihuahua

Amplía Gobierno del Estado el horario de la exposición “Camino al Mictlán”

El Gobierno del Estado informa a la ciudadanía que a partir de este jueves, la exposición “Raíces y Recuerdos: Camino al Mictlán”, ubicada en la Plaza del Ángel, ampliará su horario para que más familias disfruten de esta muestra.

La exhibición estará abierta al público de las 14:00 a las 22:00 horas, para facilitar la asistencia de niñas, niños, jóvenes y adultos.

La entrada es gratuita, por lo que se invita a la comunidad a aprovechar este espacio que forma parte de la celebración del Día de Muertos.

El montaje consiste en una muestra de perros xoloitzcuintles que da inicio al recorrido de la escenificación del Mictlán, que es la ruta que siguen las almas para llegar al inframundo, según la cosmovisión mexica.

