-No habrá sanciones hasta dicha fecha, sin embargo, se pide a los automovilistas a tramitar cuanto antes dicho documento.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer en un mensaje a través de sus redes sociales, que debido a la alta afluencia de ciudadanos que buscan cumplir con la verificación vehicular y obtener su engomado ecológico, se han tomado medidas para apoyarlos.

El alcalde informó que se amplía el plazo, sin sanciones hasta el 1 de octubre, para cumplir con la verificación vehicular, por lo que invitó a los automovilistas a tramitar el engomado ecológico.

Asimismo, dio a conocer que se extienden los horarios en los módulos de atención de lunes a domingo, con el objetivo de facilitar el trámite y garantizar un servicio más ordenado.

El Presidente Pérez Cuéllar dijo también que se abrió en la aplicación WhatsApp el número 656-749-2755 para reportar cualquier anomalía o denuncia.

“Nuestro compromiso es cuidar el aire de Juárez con orden y respeto”, puntualizó el alcalde.

La Dirección de Ecología del Municipio reiteró la ampliación de horarios en el centro de verificación vehicular que opera la dependencia, así como la participación de los 31 centros privados.

El centro municipal, ubicado en las instalaciones de la Dirección de Ecología, brindará servicio de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Actualmente operan 32 centros de verificación fijos en la ciudad y 74 máquinas; se espera que la próxima semana se incorporen al menos 10 equipos más para mejorar la atención a los conductores.