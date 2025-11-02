-Unidad móvil llegará a Patio Zaragoza, Walmart Las Torres, Soriana Talamás Camadari y Walmart Porvenir

Con el fin de apoyar a las familias juarenses que tienen grandes adeudos en sus cuentas, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) amplió el programa “La J+ en tu Colonia” el cual, en vez de llevarse a cabo cada mes, se estará realizando cada semana durante todo noviembre en plazas comerciales que se encuentran en el poniente, sur, suroriente y oriente de la ciudad.

De acuerdo con Emma Zubia, jefa de Recuperación de Adeudo de la J+, durante el jueves pasado el programa se realizó en el estacionamiento de la plaza comercial Río Grande Mall, donde cerca de 180 personas recibieron grandes descuentos que les permitieron regularizar sus cuentas, como fue el caso del señor Darío García de 73 años.

“Bastante bien, porque te ayudan para los gastos que tenemos, porque tenemos un adeudo de más de 167 mil pesos y al final liquidamos con 60 mil. Ojalá y se mantenga (el programa) porque realmente es una ayuda económica para las personas, sobre todo para los que ya somos más mayores, porque está más difícil”, compartió el señor Darío.

La Jefa de Recuperación explicó que el fin del programa es regularizar cuentas con adeudos bastantes altos para los cuales se ofrecen grandes descuentos, así como convenios accesibles para los usuarios, por lo que extendió la invitación a las personas que buscan poner al día con sus cuentas, las cuales sólo tiene que llevar su recibo, una copia de su credencial y efectivo.

“Vamos a empezar el 6 de noviembre, en Patio Zaragoza; el jueves 13 de noviembre, en Walmart Las Torres; también vamos a estar el 20 de noviembre en Soriana Talamás y, el último jueves de noviembre no se va a hacer evento, lo vamos a hacer el miércoles 26 de noviembre en Plaza Porvenir”, detalló Emma Zubia.

El programa “La J+ en tu Colonia” refuerza el compromiso y la cercanía con los usuarios, al llevar hasta las colonias alejadas de los centros de atención la unidad móvil de La Junta de Agua y Saneamiento para brindar un servicio personalizado, con descuentos o convenios aplicados a cada caso, según las necesidades del usuario.