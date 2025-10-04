Tras la buena respuesta de la población al programa “Soy México” en septiembre, el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación del Registro Civil, anunció la extensión del beneficio hasta el próximo 31 de octubre, a fin de que más personas puedan tramitar su doble nacionalidad sin costo.

Desde su arranque el pasado primero de septiembre, un total de mil 900 personas se han beneficiado con el programa en la frontera, tan solo en su edición 2025.

Karla Ivette Gutiérrez Isla, coordinadora del Registro Civil en la Zona Norte, explicó que mediante este esquema las hijas e hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero, obtienen su doble nacionalidad sin pagar el costo de inscripción y la traducción de documentos, para un ahorro de cerca de mil 500 pesos en todo el proceso.

Destacó además que este beneficio permite a las y los interesados acceder plenamente a los derechos de un ciudadano mexicano, principalmente en materia de educación y seguridad social, así como cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de renunciar a los derechos adquiridos en su país de origen.

Para dicho trámite se debe presentar el acta de nacimiento estadounidense, el acta de nacimiento del padre o madre mexicano y una identificación y CURP de ambos en original y dos copias. Si el solicitante es mayor de edad, también será necesario presentar una identificación oficial.

Las y los interesados podrán acudir a cualquiera de las cuatro oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, hasta el 31 de octubre, fecha en que concluirá la ampliación del programa.

En su edición anterior, “Soy México” logró registrar a 3 mil 679 personas, de las cuales el 50 por ciento correspondió a residentes de Ciudad Juárez, por lo que, para este año, se espera ampliar el alcance del programa y beneficiar a un mayor número de familias.