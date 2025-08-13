Inicio » Analizan optimizar instalaciones y servicios de la FEM Norte
Ciudad Juárez

Analizan optimizar instalaciones y servicios de la FEM Norte

Este martes, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, realizó su sesión mensual ordinaria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en la Zona Norte. Además de abordar diversos temas en materia de seguridad, se analizó la posibilidad de optimizar las instalaciones y servicios de la FEM en Juárez.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, acompañado por el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia, Rogelio González, encabezaron el encuentro al que se sumaron titulares de diversas corporaciones e instancias gubernamentales y de la sociedad civil. Se sugirió crear estrategias para acrecentar los recursos y servicios que se brindan en la FEM; tanto en materia de personal como de infraestructura, a lo que la Fiscal Wendy Chávez Villanueva, aseguró que es un tema a considerar y que pudiera ser posible.

En la reunión, también estuvo presente el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; Arturo Zuany Portillo, Director de la Agencia Estatal de Investigación; Yarim Vázquez, encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, y el Vice Fiscal, Francisco Sáenz.

