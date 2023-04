El día de hoy, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciaron nuevas medidas para continuar reduciendo la migración irregular en el hemisferio occidental, aumentar significativamente las rutas legales para la protección, y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de migrantes.

Como muchas otras medidas de salud pública de la era COVID, la orden temporal de salud pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) conocida como Título 42 también terminará. Pero eliminar el Título 42 no significa que la frontera esté abierta. Cuando se retire el Título 42 a las 11:59 PM el 11 de mayo, Estados Unidos regresará al uso del Título 8 de autoridad migratoria para procesar de manera expedita la remoción de individuos que entraron a los Estados Unidos de manera irregular. Esta autoridad que tiene ya décadas contiene consecuencias severas por la entrada irregular, incluyendo por lo menos una prohibición de cinco años de volver a entrar y el potencial procesamiento criminal por repetidos intentos de entrada ilegal. Se espera que el regreso al Título 8 reduzca el número de intentos repetidos con el tiempo, lo cual se incrementó significativamente bajo el Título 42. Los individuos que crucen a los Estados Unidos por la frontera sur sin autorización o sin haber usado una ruta legal, y que no han agendado una cita para reportarse ante un puerto de entrada quedarán inelegibles para recibir asilo bajo una nueva regla propuesta, si no hay una excepción aplicable.

Las medidas anunciadas hoy serán implementadas en estrecha colaboración con socios regionales, incluyendo los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala. Utilizan el éxito de nuestros procesos recientes que han reducido significativamente los cruces ilegales mediante una combinación de expandir las rutas legales y la remoción expedita de los que no utilizaron dichas rutas legales.

De manera importante, estas medidas no suplantan la necesidad de acción legislativa. Sólo el Congreso puede ofrecer las reformas y recursos necesarios para administrar de manera integral el reto de la migración regional. Desde entrar al cargo, el Presidente Biden ha hecho un llamado continuo al Congreso para aprobar legislación que actualice y reforme nuestro sistema migratorio obsoleto. Los departamentos de Estado y Seguridad Nacional están tomando acción con las herramientas y recursos disponibles bajo la ley actual, pero el fracaso del Congreso de aprobar y dar financiamiento al plan del presidente incrementará el reto en la frontera sur.

Las medidas anunciadas hoy incluyen:

Consecuencias más severas por no usar rutas legales

La transición hacia el proceso bajo el Título 8 para los individuos que encontremos en la frontera se aplicará de manera inmediata cuando se retire el Título 42. Los individuos que crucen de manera ilegal la frontera sur:

Serán por lo general procesados bajo el Título 8 de remoción expedida en cuestión de días

Se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por lo menos por cinco años si reciben orden de remoción, y

Se considerarán inelegibles para recibir asilo bajo la regla Evasión de Rutas Legales, si no hay una excepción aplicable

Para evitar estas consecuencias, se invita a los individuos a usar las muchas rutas legales que los Estados Unidos ha aumentado los últimos dos años. Hoy, Estados Unidos anuncia más rutas legales, incluyendo:

Mayor acceso a la aplicación CBPOne para obtener cita para presentarse en puerto de entrada. Cuando se levante el Título 42, los migrantes que estén en el centro y el norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil de CBPOne para agendar una cita y presentarse en un puerto de entrada, en lugar de que intenten entrar entre garitas. CBPOne abrirá citas adicionales, y el uso de esta herramienta permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano.

Nuevos procesos para reunificación familia. El Departamento de Seguridad Nacional está creando un nuevo proceso de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. La agencia también está modernizando los procesos existentes de reunificación familiar para Cuba y Haití. Estos procesos, una vez finalizados, permitirán que los individuos aprobados con peticiones familiares aprobadas entren a los Estados Unidos, caso por caso. El gobierno de Estados Unidos entregará autorización expedita y eficiente para los que han sido aprobados y autorizados para viajar. Los individuos a quienes se permita la entrada a los Estados Unidos bajo este proceso son elegibles para solicitar autorización para trabajar.

Se duplica el número de refugiados del hemisferio occidental. Estados Unidos se compromete a dar la bienvenida a miles de refugiados adicionales del hemisferio occidental cada mes. La meta es de duplicar el número de refugiados que Estados Unidos está comprometido a recibir como parte de la Declaración de Los Ángeles para Migración y Protección. Para lograr esta meta, Estados Unidos está construyendo sobre los procesos eficientes que se han logrado en los últimos dos años e incrementar recursos y personal a nuestro Programa de Admisión de Refugiados en la región.

Además, Estados Unidos continuará aceptando a hasta 30 mil individuos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití cada mes como parte de la expansión de este programa humanitario anunciado a inicios de año. Los encuentros en la frontera de estas nacionalidades cayeron cuando el DHS expandió estos programas. Estados Unidos continuará utilizando las autoridades disponibles para continuar fortaleciendo y expandiendo más rutas legales.

Administración humana de los flujos migratorios con socios regionales

Un enfoque para administrar la migración basado únicamente en la frontera no es suficiente. Desde el primer día, la administración Biden-Harris se ha aproximado a la migración como un reto regional, reconstruyendo relaciones con socios clave en el hemisferio occidental, y recibieron a 20 líderes mundiales en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección para administrar de manera conjunta los flujos migratorios y logrando compromisos de todo el hemisferio para expandir las rutas legales, atender las causas que generan la migración e incrementar el cumplimiento de la ley.

Construyendo sobre estos esfuerzos, Estados Unidos une fuerzas con socios del hemisferio occidental para:

Abrir centros de procesamiento regional en el hemisferio para facilitar acceso a rutas legales. En una acción histórica, Estados Unidos y otros países cofirmantes de la Declaración de Los Ángeles, anunciaron hoy el establecimiento de centros de procesamiento regional en lugares clave en el hemisferio para reducir la migración irregular y facilitar las rutas seguras, ordenadas humanas y legales en las Américas. Los primeros centros se establecerán en varios países, incluyendo Colombia y Guatemala. Los individuos de la región podrán hacer una cita en su teléfono para asistir al centro más cercano antes de viajar, tener una entrevista con un especialista migratorio, y, de ser elegible, ser procesado para una ruta legal para entrar a Estados Unidos, Canadá y España.

Lanzar una agresiva campaña contra el tráfico de migrantes contra las redes criminales en el Darién. Panamá, Colombia y los Estados Unidos alcanzaron un histórico acuerdo para lanzar una campaña de 60 días para abordar la migración sin precedentes por el peligroso corredor del Darién. La campaña se lanzó oficialmente el 20 de abril y se enfoca en trastornar las redes criminales que facilitan el movimiento ilegal de personas e incrementar la presencia de fuerzas gubernamentales en la selva. Al tiempo que las autoridades retoman el control de la región y encuentran a actores criminales, se invita a los migrantes a esperar y buscar las rutas, seguras, ordenadas y legales, incluyendo las nuevas rutas anunciadas hoy.

Aumentar las remociones de los individuos que no tienen base legal para quedarse. Estados Unidos, en coordinación con socios regionales, ha aumentado de manera dramática el número de vuelos de remoción cada semana. Eso incluye vuelos a Cuba, que se reiniciaron esta semana tras una pausa por el COVID-19. El número de vuelos semanales se duplicará o se triplicará para algunos países. Con este incremento en vuelos de remoción, los migrantes que crucen la frontera estadounidense sin autorización y que no califiquen para protección serán removidos de manera expedita y recibirán una prohibición de cinco años de regresar. Estados Unidos también está colaborando con socios en el exterior para luchar contra las redes criminales que cobran enormes tarifas a los migrantes para facilitar la migración por aire. Los individuos que lleguen a aeropuertos internacionales en la región con la intención de cruzar a Estados Unidos de manera ilegal se les regresará y enfrentarán consecuencias. El DHS también ha establecido que los que intenten entrar de manera irregular vía las peligrosas rutas acuáticas ya no serán elegibles para entrar en el programa humanitario anunciado en enero.

Combatir la desinformación de los traficantes. Los traficantes ya están aumentando sus campañas de desinformación para lucrar con los migrantes vulnerables ante el regreso del procesamiento bajo el Título 8. Para combatir esta desinformación, las misiones diplomáticas del Departamento de Estado en el hemisferio están compartiendo información confiable sobre las leyes migratorias de Estados Unidos y se están acercando a varias audiencias regionales para combatir la narrativa de los traficantes. Quedará en manos de los líderes y partes interesadas, sin importar su afiliación partidista, trabajar para combatir la desinformación y la propaganda, no abonar a ella.

Facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de migrantes

Las medidas anunciadas hoy buscan cambiar las estructuras de incentivo que llevan a los individuos a salir de sus países y buscar migrar de manera irregular. Estas medidas facilitan el acceso seguro y ordenado a rutas legales en el hemisferio occidental de manera que menos migrantes arriesguen sus vidas para llegar a nuestra frontera sur.

Para facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano, Estados Unidos:

Procesará y removerá de manera expedita a los individuos que lleguen a la frontera sur y no tengan base legal para permanecer. Los individuos que enfrenten procedimientos de remoción expedita y que expresen miedo de persecución en su país de ciudadanía o del país designado de remoción serán transferido a un oficial de Servicios de Ciudadanía e Inmigración con capacitación especializada en asilo para realizar una entrevista de “miedo creíble”. Las entrevistas de adultos solos, así como la revisión de un juez de migración de una determinación negativa se llevarán a cabo mientras el individuo esté en custodia de DHS, ya sea en una instalación de la Patrulla Fronteriza o de Inmigración y Aduanas. Al expeditar la revisión de las solicitudes de asilo, DHS podrá ofrecer ayuda más rápidamente a los que sean elegibles, y remover de manera más rápida a los que no. Para apoyar el procesamiento más rápido, DHS aumenta la capacidad de sus instalaciones, aumentando las capacidades y tecnologías, instalando cientos de líneas telefónicas y cabinas de privacidad para llevar a cabo las entrevistas de miedo creíble, e incrementar el acceso a asistencia legal, así como agendar las entrevistas dentro de 24 horas. El DHS y el Departamento de Justicia también aumentaron el número de oficiales de asilo y jueces migratorios, respectivamente, para completar los procedimientos migratorios en la frontera más rápidamente. Al igual que los adultos solos, a las familias se les colocará en procedimientos de remoción, que incluyen remoción expedita. DHS está enfocado a utilizar sus programas de Alternativas a la Detención para familias, incluyendo con monitores GPS y mejor supervisión como toques de queda y expandir los servicios de manejo de casos. Se usarán medidas más severas para los que no cumplan. Al igual que los adultos solos, las familias con órdenes finales de remoción serán removidas.

Aumentará recursos. El DHS aumenta de manera significativa sus capacidades de transporte aéreo y terrestre para expulsar de manera rápida a migrantes cuando aplique, o transportar a migrantes a sectores menos congestionados de la frontera para expeditar los procesos de aplicación de ley migratoria. DHS también liberó 15 millones de dólares adicionales para su Programa Piloto de Manejo de Casos que ofrece manejo de casos voluntarios y otros servicios para ciudadanos extranjeros para incrementar el cumplimiento con fechas de corte y acelerar los tiempos de procesamiento. Los servicios estarán disponibles para algunos ciudadanos extranjeros inscritos en el programa de Alterativas a la Detención, que es una importante herramienta que usa DHS para individuos y familias mientras esperan el resultado de sus procedimientos judiciales.

Administrará la necesidad de recursos. La acciones iniciales anunciadas hoy son necesarias para prepararse para el regreso del procesamiento bajo el Título 8 y mayores encuentros en la frontera sur, pero no son por sí solas suficientes para resolver l necesidad de recursos de DHS tras el levantamiento del Título 42. DHS notificó al Congreso de su intención de reprogramar fondos de su presupuesto para poyar otras necesidades del departamento. La reprogramación de fondos existentes para solucionar las necesidades inmediatas en las operaciones fronterizas no se debe interpretar como adecuada para las necesidades de largo plazo de asegurar nuestra frontera y hacer cumplir nuestras leyes. La administración solicitó 4 mil 900 millones de dólares para estas funciones, pero sólo recibió 2 mil 700 millones de dólares en lo aprobado en diciembre, lo cual no es un nivel adecuado parara solucionar el esperado aumento de flujo en el corto plazo con el fin del Título 42 el 11 de mayo y las restricciones de largo plazo de operar con un sistema migratorio roto que el Congreso no ha actualizado en décadas. Si bien el departamento está utilizando de manera prudente los recursos limitados que ofreció el Congreso para prepararse para un ambiente post-Título 42, esta notificación de reasignar fondos es sólo una fracción de lo que DHS necesita en última instancia.

Reducirá el impacto en las comunidades fronterizas. A la fecha, DHS ha asignado más de 135 millones de dólares a las comunidades fronterizas este año fiscal, y otorgará otros 290 millones en las próximas semanas. La administración está aumentado coordinación entre funcionarios estatales y locales y otras agencias federales para ofrecer recursos, asistencia técnica y apoyo, incluyendo mediante sesiones informativas periódicas con las partes interesadas para garantizar que el programa sea ampliamente comprendido y que los recursos estén disponibles. La administración continuará movilizando organizaciones de fe y sin fines de lucro que apoyen migrantes, incluyendo las que ofrezcan refugio temporal, comida, transporte y asistencia humanitaria, mientras los individuos aguardan el resultado de sus procedimientos migratorios.

La administración Biden-Harris se ha estado preparando para el eventual levantamiento del Título 42 de salud pública por más de un año. Además de trabajar para combatir la desinformación y coordinarse con comunidades y ONGs, DHS comenzó planes de contingencia para prepararse. En febrero de 2022, DHS formalmente inauguró el Centro de Coordinación Frontera Suroeste, que encabeza la planeación y coordinación de todo el gobierno en respuesta al anticipado aumento de encuentros fronterizos. En abril de 2022, el Secretario Mayorkas emitió un plan de DHS para la Seguridad y Preparación de la Frontera Suroeste, con un plan de seis puntos para administrar el incremento de encuentros una vez que el Título 42 ya no esté en efecto, y actualizó el plan en diciembre de 2022.

A pesar de estos esfuerzos, esperamos que los días tras el fin de la orden de salud pública Título 42 serán un reto y los encuentros aumentarán por un tiempo, con los traficantes esparciendo desinformación para lucrar. Mediante el enfoque aquí descrito y el trabajo de nuestro sobresaliente personal, la administración Biden-Harris hará todo lo que esté en su autoridad para manejar este reto. Pero hasta que el Congreso cumpla con una reforma migratoria que solicitó el Presidente Biden en su primer día en el cargo, el sistema migratorio estadounidense seguirá roto.