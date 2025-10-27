Con el objetivo de resguardar los panteones de nuestra ciudad, priorizando a los peatones y el flujo vehicular, la Coordinación General de Seguridad Vial tiene listo un operativo especial para el próximo fin de semana.
Jesús Manuel García Reyes, coordinador de Seguridad Vial, dio a conocer que las estrategias de seguridad vial iniciarán desde las 6:00 de la mañana del sábado 1 de noviembre y finalizará el domingo 2 de noviembre a las 9:00 de la noche.
Explicó que el operativo contará con la participación de 108 elementos por día, 10 unidades patrulla, 10 motocicletas, en 10 panteones, lo que equivale a 54 elementos por turno y 12 mandos salvaguardando a peatones, el orden y el flujo vehicular.
Los lugares vigilados por parte de esta dependencia municipal serán:
– Panteón Colinas
– Panteón Chaveña
– Panteón San Rafael
– Panteón Jardines del Recuerdo
– Panteón Tepeyac
– Panteón Recinto de la Oración
– Panteón Jardines Eternos
– Panteón Sueños Eternos
– Panteón Zaragoza
– Panteón Sauzal
La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.
