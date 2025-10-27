Inicio » Anuncia Seguridad Vial operativo en panteones por celebración de Día de Muertos 2025
Anuncia Seguridad Vial operativo en panteones por celebración de Día de Muertos 2025

Con el objetivo de resguardar los panteones de nuestra ciudad, priorizando a los peatones y el flujo vehicular, la Coordinación General de Seguridad Vial tiene listo un operativo especial para el próximo fin de semana.

Jesús Manuel García Reyes, coordinador de Seguridad Vial, dio a conocer que las estrategias de seguridad vial iniciarán desde las 6:00 de la mañana del sábado 1 de noviembre y finalizará el domingo 2 de noviembre a las 9:00 de la noche.

Explicó que el operativo contará con la participación de 108 elementos por día, 10 unidades patrulla, 10 motocicletas, en 10 panteones, lo que equivale a 54 elementos por turno y 12 mandos salvaguardando a peatones, el orden y el flujo vehicular.

Los lugares vigilados por parte de esta dependencia municipal serán:
– Panteón Colinas
– Panteón Chaveña
– Panteón San Rafael
– Panteón Jardines del Recuerdo
– Panteón Tepeyac
– Panteón Recinto de la Oración
– Panteón Jardines Eternos
– Panteón Sueños Eternos
– Panteón Zaragoza
– Panteón Sauzal

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

