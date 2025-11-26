La Secretaría de Turismo, en coordinación con la aerolínea TAR México anunció la apertura de las rutas aéreas que conectarán a la capital del estado con Torreón, Coahuila y Mazatlán, Sinaloa, y a Ciudad Juárez con La Paz, Baja California Sur.

Además se dio a conocer el incremento de frecuencias en los itinerarios ya existentes, a Los Mochis, Querétaro y Hermosillo.

El secretario de Turismo, Edibray Gómez destacó el compromiso de la administración por impulsar la movilidad regional y el desarrollo económico de Chihuahua, así como la importancia de fomentar el encuentro familiar y la actividad empresarial.

Añadió que Chihuahua se consolida como un punto clave en el norte del país, con un esfuerzo coordinado entre Gobierno del Estado y TAR México para mejorar la conectividad, facilitar la movilidad de visitantes, impulsar la economía local y fortalecer el flujo turístico en la región.

Las nuevas rutas y frecuencias ya se encuentran disponibles para su venta y comenzarán a operar a partir del 1 de diciembre, lo cual ofrece un beneficio directo al sector empresarial y un impulso a la actividad turística en Chihuahua.

En la rueda de prensa que se organizó para efectuar este anuncio participaron también Ángel García Colín, director Comercial y de Operaciones de TAR México y Germán Orrantia Calderón, director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo.

Las nuevas rutas:

*Chihuahua-Torreón: Servicio directo, jueves y domingo

*Chihuahua-Mazatlán: Conexión a través de Torreón (TRC), jueves y domingo

*Ciudad Juárez-La Paz: Conexión vía Hermosillo (HMO), lunes, miércoles y viernes

Incremento en las frecuencias:

*Chihuahua-Los Mochis: De 12 a 14

*Juárez-Hermosillo y Juárez-Torreón: De 8 a 10

*Chihuahua-Querétaro: De 6 a 8