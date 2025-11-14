La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, dio a conocer los textos ganadores de la Convocatoria Infantil Bellota 2025.

La doctora Ruth del Carmen Grajeda González, titular de la DIEX informó que los escritos seleccionados son: “Jardín de historias. Narraciones para cultivar la lectura”, de Iran Isaí Evangelista Ávila y José Alejandro García Hernández, y “La fábrica de cuentos. Donde todo es posible”, de Maricarmen Ariadne Barrios Bautista y Nadia Brissa Loya Tarín.

Los trabajos seleccionados por el comité editorial del Departamento Editorial de la UACH, que tuvo a su cargo la valoración de los trabajos recibidos, cumplieron con todas las bases de la convocatoria, una de las cuales era que los textos abordaran los temas del cuidado del agua, las migraciones y la salud mental, orientados a niñas y niños.

Cabe resaltar que esta es la tercera edición de la convocatoria Bellota, que busca reconocer el talento literario dedicado a las infancias y fomentar la lectura y la escritura en este público. Ambas obras contienen relatos breves que abordan los asuntos específicos solicitados en la convocatoria, fomentan la empatía, la imaginación, el sentido de pertenencia, y abordan aspectos relativos al manejo y expresión de las emociones.