El Frente Nacional de Rescate del Campo y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron que el próximo lunes 24 de noviembre reanudarán los bloqueos carreteros y el cierre de aduanas en distintos puntos del país.

La medida, dijeron, busca presionar al Gobierno Federal para atender las demandas del sector agrícola y del transporte, por lo que se prevén afectaciones vehiculares de gran escala en al menos 25 estados.

Baltazar Valdéz, líder del Frente Nacional de Rescate del Campo, señaló que las organizaciones retomarán la estrategia utilizada semanas atrás para frenar el flujo de mercancías a nivel nacional.

“Vamos en los próximos días a iniciar una gran movilización nacional por el campo, con motivo de la incertidumbre que se está viviendo en el país con la gente que producimos, que vivimos y dependemos del campo”, declaró Baltazar Valdéz.

Determinamos que la forma de lucha va a volver a ser en las carreteras, vamos a tapar el tránsito de las mercancías. No vamos a impedir el paso de los privados o camiones de transporte de pasajeros, además se va a concretar la toma de las aduanas como forma de presión máxima”, declaró Valdéz frente a cientos de productores reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las protestas se reactivan luego de que, a finales de octubre y principios de noviembre, productores de Sinaloa, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Jalisco y Estado de México bloquearan carreteras para exigir una renegociación del precio del maíz. Aunque algunos aceptaron el acuerdo propuesto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), otros sectores se negaron a detener las movilizaciones.

La Sader ofreció 6 mil 350 pesos por tonelada de maíz, propuesta que no satisfizo a todos los productores. A raíz de los bloqueos, la empresa Ferromex denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a alrededor de 12 líderes campesinos, quienes fueron llamados a comparecer el martes 11 de noviembre.

Por su parte, David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, afirmó que el sector transportista enfrenta una crisis por la inseguridad en las carreteras, donde —aseguró— el crimen organizado roba entre 55 y 60 transportes diarios. Además, denunció que los operadores sufren extorsión constante mientras realizan sus rutas.

ElImparcial