Se anunció el festejo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, evento que tendrá lugar el próximo lunes 15 de septiembre en la megabandera, ubicada sobre Heroico Colegio Militar, en El Chamizal, encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.



La directora de Relaciones Públicas del Municipio, Mayra Priscila Delgado, informó que la celebración arrancará desde las 5:00 de la tarde con música en vivo, la venta de antojitos mexicanos, espectáculos de drones y pirotecnia.



El evento contará con la presentación de artistas locales y de agrupaciones reconocidas como Alta Consigna, Virlán García, Los Perdidos de Sinaloa, Laberinto y Parranda Tour.



En materia de seguridad, el director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, destacó que este es “el evento más importante para la ciudad”, por lo que se desplegarán operativos especiales para garantizar un saldo blanco.



Se contará con ocho inspectores revisando cada puesto, además de la participación de 100 elementos del Departamento de Bomberos, cuatro máquinas extintoras y 25 elementos de Rescate Municipal.



Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el comandante Víctor Sauceda anunció la operación de dos centros de mando móvil y el despliegue de 250 elementos pedestres, además de vehículos todoterreno y cuatrimotos.



La Coordinación de Seguridad Vial, encabezada por Javier Vázquez, informó que se desplegarán 60 elementos; el tramo de Heroico Colegio Militar permanecerá cerrado entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Costa Rica a partir de las 14:00 horas, por lo que se pidió a la ciudadanía utilizar vías alternas.



El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, señaló que habrá alrededor de 150 puestos de comida y giros varios, regulados por 20 inspectores que verificarán condiciones de seguridad como el uso correcto de tanques de gas, extintores y mangueras.



Se espera una afluencia de 50 mil personas en un área de aproximadamente 18 mil metros cuadrados. La Dirección de Protección Civil recomendó a los asistentes llegar temprano, llevar sombrero o accesorios contra el sol e hidratarse, recordando que no estará permitido el consumo de bebidas alcohólicas, dado que se trata de un evento 100% familiar.