La Cineteca Chihuahua anunció la llegada del Festival Internacional de Cortometrajes de México “Shorts México”, con funciones en la sala de proyecciones del recinto, en la capital del estado.

La programación comprende del 10 al 13 de septiembre, con una selección nacional e internacional que abarca la fantasía, la ficción, cortos de temática queer, la animación, así como dirigidos especialmente para el público infantil.

Las funciones son gratuitas y con cupo limitado conforme a los asientos disponibles en la Cineteca.

Para el día 10 de septiembre se presentará la colección “Fantascorto 1” desde las 17:00 horas; serán proyectados “Luces de la noche” de Daniel Carreño; “Seremos andantes” de Faruk Manzur; de Isamar García, “Madre”; “El vocho del Averno” de Gerardo Oñate y “Levantamuertos” de Jorge Castilla.

El 11 de septiembre, también desde las 17:00 horas, se exhibirá un conjunto de cortometrajes con temática queer, tales como “Quiero estrellarme en seco contra el parabrisas del amor” de Fernanda Tovar; “Lienzo” de César Sáldivar”; “La miel inmaculada” dirigido por Mauricio Calderón; “Lavanda” de Romina Pérez e “Intervalo” de Roberto Fiesco.

El 12 de septiembre a partir de las 17:00 horas será el turno de “Fantascorto 2”, que se integra por “Flores y Cienfuegos” de Hnery Bedwell y “Las paredes del Horror” de Rosaicela Enríquez.

También, se proyectarán “Miedo”, dirigido por Ángel Ivan González de la Macorra Pérez; “Delusion” de Kenneth Muller; “Atrocity exhibition” de Jesús Llamas y “Sindrome del impostor” de Jennifer Rosíquez.

Para finalizar el circuito, el 13 de septiembre desde la misma hora, para las niñas y niños se exhibirá con la colección “Cortitos Infantil”, que consta de los filmes “Mi hermana es un Alien” de Paola Gómez; “Los días son cada vez más cortos” de David Igneas y “Playa paraíso” de Kevin Sancen.

Además se proyectarán “Huapango en llamas” de Guadalupe Granados; “La carretera de los perros” de Carlos Rueda; “Akopa” de Clemente Piña y “Óliver el zorro ambientalista”, creación de Victor Hugo Rodríguez López.

Estas funciones se ofrecerán de manera gratuita en la Cineteca Chihuahua, la cual se ubica en el interior de las instalaciones de Casa Cultural “Los Laureles”, en avenida Universidad y avenida División del Norte.

Para mayores informes se invita a la ciudadanía a visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura, así como las de la Cineteca Chihuahua.