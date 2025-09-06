El sindico de Aguaruto, Culiacán, José Ramiro García Oseguera, de 32 años de edad, apareció sano y salvo y se encuentra en su hogar con su familia, luego de permanecer privado de su libertad por espacio de seis días, por hombres armados que el domingo pasado lo levantaron en su negocio de cocos y mariscos, denominado “El Pirata”.

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias de cómo fue localizado el funcionario del ayuntamiento de Culiacán, luego de que se emitió una ficha de localización por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Sólo se conoce que José Ramiro, retornó este viernes a su casa, sin que se dieran mas detalles de su estado de salud, ni el lugar donde fue retenido contra su voluntad desde el domingo pasado, cuando fue privado de su libertad, cuando atendía su negocio de cocos y mariscos, en una de las avenidas de la sindicatura de Aguaruto.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas distribuyó su ficha de localización, en la que se le describe como un hombre de 32 años de edad, con una estatura de un metro 72 centímetros, complexión mediana, cara redonda y ojos medianos de color café.

El día de su desaparición el domingo 30 de agosto pasado, vestía camisa polo de color negra, con logo tipo de mariscos y cocos el pirata, pantalón de mezclilla azul, tenis de tela, en color negro y una cachucha del mismo color.

Según los datos que se conocen, José Ramiro, se encontraba en su negocio de cocos y mariscos, denominado El Pirata, el cual se ubica en la calle principal de la sindicatura de Aguaruto, en la parte nor-poniente de la capital del estado, cuando llegaron hombres armados en una camioneta y lo obligaron a subirse por la fuerza.

A través de las redes sociales, familiares y amigos del sindico municipal habían solicitado a la población su ayuda para su localización y se ofrecieron misas en el tempo de la sindicatura para que apareciera pronto con vida.

El ayuntamiento de Culiacán divulgó que se brindaba toda la ayuda necesaria a su familia, a la que acompañó para presentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado.

Desde el pasado domingo, las fuerzas estatales, federales y municipales, integraron un grupo institucional de búsqueda del síndico de Aguaruto.

