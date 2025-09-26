Los Guardianes del Agua de la J+, localizaron una toma clandestina en un domicilio ubicado en la calle Jalisco de la colonia Melchor Ocampo, que abastecía a 12 departamentos conectados de manera irregular.

Ante esta anomalía, se procedió a levantar un acta de hechos y aplicar una sanción de 900 UMAS equivalentes a 101 mil 826 pesos y un posible cobro retroactivo.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reitera el llamado a la ciudadanía para que, en caso de identificar alguna irregularidad en el uso del recurso, realice el reporte de manera anónima a través de WhatsApp al número 656-375-3610, anexando fotografías o videos que permitan una localización más rápida del lugar señalado.

La J+ en acción, trabaja para combatir el desperdicio y uso ilegal del servicio, con la finalidad de que el agua llegue de manera justa a los hogares juarenses.