Durante el mes de octubre, los Guardianes del Agua de la J+, realizaron diversas intervenciones para fomentar el uso responsable del recurso.

Como parte de las inspecciones, se efectuaron 15 cortes y regularizaciones de cuentas del giro comercial, además de 15 cambios de giro de residencial a comercial, tras detectar que algunos usuarios utilizaban el servicio con un uso distinto al contratado.

Se detectaron también, 10 tomas clandestinas y se repararon 16 fugas, con la finalidad de mejorar el suministro en la red; Cabe destacar que al momento de descubrir alguna irregularidad se levanta un acta de hechos, por lo que, el usuario cuenta con cinco días hábiles para acudir a las oficinas del organismo para evitar sanciones mayores.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, hace un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando de manera anónima cualquier anomalía en el uso del agua, a través del WhatsApp 656-375-3610, anexando fotos y videos que faciliten la ubicación del reporte.

Con estas acciones, la J+, trabaja en su compromiso en el uso responsable, del agua para beneficio de los juarenses.