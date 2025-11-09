Inicio » Aplican Guardianes del Agua de la J+ más de 40 acciones correctivas en octubre
Ciudad JuárezPortada

Aplican Guardianes del Agua de la J+ más de 40 acciones correctivas en octubre

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Durante el mes de octubre, los Guardianes del Agua de la J+, realizaron diversas intervenciones para fomentar el uso responsable del recurso.
Como parte de las inspecciones, se efectuaron 15 cortes y regularizaciones de cuentas del giro comercial, además de 15 cambios de giro de residencial a comercial, tras detectar que algunos usuarios utilizaban el servicio con un uso distinto al contratado.
Se detectaron también, 10 tomas clandestinas y se repararon 16 fugas, con la finalidad de mejorar el suministro en la red; Cabe destacar que al momento de descubrir alguna irregularidad se levanta un acta de hechos, por lo que, el usuario cuenta con cinco días hábiles para acudir a las oficinas del organismo para evitar sanciones mayores.
La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, hace un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando de manera anónima cualquier anomalía en el uso del agua, a través del WhatsApp 656-375-3610, anexando fotos y videos que faciliten la ubicación del reporte.
Con estas acciones, la J+, trabaja en su compromiso en el uso responsable, del agua para beneficio de los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Vinculan a proceso a 5 imputados por ataque armado en tortillería “Tres...

Reitera SSPE validez de la Licencia Digital como documento oficial en el...

Conalep Chihuahua realiza la 15ª sesión del taller “Escuela para Madres, Padres...

Policías Municipales refuerzan sus conocimientos en materia de localización de narcóticos

Continuarán mañana esterilizaciones de mascotas en Primaria Ignacio Manuel Altamirano

Convoca Dirección de Educación al 4to Torneo de Ajedrez Municipal 2025

Juárez noticias All Right Reserved.