Aplicará BBVA sanciones y bajas a cuentas que no cumplan con estos requisistos

BBVA México, uno de los principales bancos que operan en el país, ha intensificado sus políticas sobre el control de las cuentas bancarias de sus clientes aplicando sanciones y bajas a los usuarios que no mantengan los requisitos para considerar que su cuenta se mantenga en estatus activa.

El banco informó a través de un comunicado oficial que varias cuentas bancarias serán canceladas definitivamente en cumplimiento a las leyes mexicanas.

Una de las principales razones por las que BBVA está cerrando cuentas se debe a su inactividad prolongada, es decir, si el banco detecta que una cuenta no está registrando movimiento o presenta un saldo de cero pesos puede considerarla inactiva y, el cliente podría perder su cuenta. La medida obligatoria para mantenerse a salvo es simple: tener una cuenta activa.

Esta medida, aunque puede parecer exigente para los clientes quienes se ven obligados a realizar algún depósito, transferencia o pago para evitar la cancelación, es legal y forma parte de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Otro motivo por el cual el banco puede cerrar la cuenta es por presentar datos desactualizados. La entidad bancaria puede tomar la drástica decisión de suspender los servicios definitivamente para prevenir cualquier posible violación de la ley.

Según las políticas internas del banco, la actividad regular en una cuenta es señal de que el cliente está utilizando los servicios para fines legítimos, Por lo tanto, si de repente no hay actividad o presenta movimientos poco usuales, BBVA puede interpretar que algo anda mal. Si no has movido tu dinero o tarjeta durante los últimos meses podrías estar en la lista de cierres.

¿Cómo evitar que BBVA cierre tu cuenta?

Realiza movimientos: Un depósito, transferencia, pago o retiro es considerado como un movimiento. Asegúrate de realizarlos con frecuencia.

Actualiza tus documentos: Si tienes una tarjeta de débito, nómina o crédito el banco podría bloquear la cuenta y suspender los servicios hasta la actualización.

Revisa tus notificaciones: El banco te notificará previamente para que regularices tu situación y puedas conservar tu cuenta.

Las fechas de cancelación anunciadas por BBVA están programadas para el 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre, los clientes afectados no podrán recibir dinero y la tarjeta quedará inhabilitada.

Si tienes dudas o inquietudes sobre el estado de tu cuenta, no dudes en comunicarte a la línea de atención al cliente de BBVA. Un asesor podrá verificar el estado de tu cuenta y evitar el cierre.

Si tu cuenta ha sido cerrada y no tienes interés en reactivarla, puedes solicitar la cancelación formal a través de los canales digitales del banco o a través de las sucursales bancarias.

