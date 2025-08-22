Inicio » Apoya NutriChihuahua a mil 200 juarenses
Apoya NutriChihuahua a mil 200 juarenses

A través del programa NutriChihuahua, el Gobierno del Estado entregó apoyo alimentario a más de mil 200 personas adultas mayores y con discapacidad, residentes de distintos sectores de Ciudad Juárez.

Las actividades comenzaron el pasado miércoles y concluirán el próximo sábado 23 de agosto en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI), ubicados en las colonias 15 de Enero, Fray García de San Francisco, Altavista y en el Parque Central.

En total se han distribuido mil 248 despensas a 624 personas con discapacidad y otras mil 320 a 660 personas adultas mayores.

Cada paquete alimenticio forma parte de una política de atención mensual, que promueve la igualdad social y fortalece el bienestar comunitario.

Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, dijo que es sumamente gratificante este proyecto que apoya a los grupos más vulnerables de la población.

Añadió que estas acciones tienen forman parte del compromiso del Gobierno del Estado con los grupos prioritarios.

