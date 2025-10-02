La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, Informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo el programa “Cruzadas por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz” en el parque Héroes de la Revolución II, ubicado en calle Acosta 7711 en la colonia Héroes de la Revolución, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.



Dijo que previo a la cruzada, durante esta semana los empleados de diferentes dependencias municipales ofrecen sus servicios en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo, ubicado en la calle Alberto Román 1265, en esa misma colonia.



“Hoy estarán los módulos de Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), vacunación de mascotas por parte de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, se atenderán reportes de alumbrado público y Protección Civil”, mencionó.



Mañana atenderá la Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Dirección General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Social.



Mendoza Mendoza mencionó que se sigue trabajando en esta estrategia en coordinación con el Gobierno Federal.