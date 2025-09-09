Estados Unidos – Apple presentará este martes 9 de septiembre su nuevo iPhone 17 Air, el primer rediseño significativo del dispositivo en varios años. Aunque su diseño delgado y ligero ha llamado la atención, expertos anticipan que podría no ser la opción ideal para la mayoría de los usuarios.

Rediseño inspirado en la MacBook Air

El iPhone 17 Air será el modelo más delgado fabricado por Apple, con pantalla de 6.6 pulgadas, pero sacrificando batería, cámaras y rendimiento general. El enfoque recuerda al de la primera MacBook Air de 2008: diseño innovador, ligero y atractivo, pero con limitaciones técnicas significativas.

Apple apostará por un dispositivo diferenciado por estética, pero los consumidores actuales valoran la autonomía de batería, la versatilidad de cámaras y el rendimiento multitarea.

Limitaciones del iPhone 17 Air

El nuevo modelo incluirá únicamente una cámara trasera, menor capacidad de batería que el iPhone 17 base y un precio intermedio que podría resultar poco atractivo frente al modelo Pro. Ante fracasos previos de formatos alternativos como mini y Plus, y la competencia de otros fabricantes, la adopción podría ser limitada.

Además, Apple planea anunciar un competidor de la plataforma de inteligencia artificial Perplexity y una app nativa de Instagram para iPad, reforzando su estrategia tecnológica en Asia y el ecosistema Apple.