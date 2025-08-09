-Todo se encuentra listo para los festejos del Santo Patrono.

Cientos de creyentes aprovecharon desde este viernes para acudir a la Iglesia de San Lorenzo ya sea para agradecer algún milagro o pedir algún favor al Santo Patrono.

Aun y cuando los festejos son el día 10 de agosto, los feligreses comenzaron a llegar desde hoy viernes para aprovechar la poca afluencia que se registra en el recinto.

Al exterior de la Iglesia ya se pueden observar las decenas de puestos tanto de comidas como de artesanías y diferentes productos que venden comerciantes que acuden como cada año y que provienen de otros estados para vender sus productos.

Autoridades de la Iglesia comentaron que, de igual manera, ya se encuentra lista la peregrinación que se realizará el día de mañana sábado y la cual recorrerá varias vialidades cercanas a la Iglesia de San Lorenzo y la cual terminará en el recinto.

Además, el día domingo se realizarán misas cada dos horas y hasta las 6 de la tarde, a partir de las 8 de la mañana. También se espera la llegada de decenas de grupos de matachines y diferentes grupos artísticos para manifestar su devoción al santo patrono.

Con el objetivo de que los visitantes cuenten con seguridad y comodidad al arribar al lugar, se contará con el apoyo de distintas dependencias tanto municipales como estatales, se indicó.