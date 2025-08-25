Los vecinos de la colonia Horizontes del Sur aprovecharon el Punto Limpio que la Dirección de Limpia colocó el fin de semana.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, agradeció a la ciudadanía por usar el contenedor de forma óptima y por ser ordenados al colocar los tiliches, llantas y otros residuos.



“Agradecemos a la ciudadanía que participa utilizando los puntos limpios. Estamos muy agradecidos con los vecinos de Horizontes del Sur por la forma en que manejaron la basura, son ordenados y aprovecharon bien el espacio”, señaló el funcionario.



El contenedor para el Punto Limpio de Horizontes del Sur se colocó en la calle Domingo García Ramos, entre las calles Emilia Galindo Téllez y Arquitecto Boari, a un costado del parque Domingo García Ramos.



Aunque el contenedor fue insuficiente por la cantidad de tiliches, los colonos buscaron la forma de depositarlos y de colocarlos a un costado, a fin de que la basura no estorbara en la calle ni se dispersara.



Los otros contenedores se colocaron en Praderas de Henequén, entre las calles Praderas de la Laguna y Francisco González Bocanegra; en la calle Fernando Villalobos S. y bulevar Manuel Talamás Camandari, además del Parque de la Familia, entre las calles Laguna de Tamiahua y Canal de la Mancha.



Solís Kanahan destacó que con estas acciones se busca acercar más alternativas a los juarenses para el manejo responsable de la basura, pues los puntos limpios responden a la necesidad de ofrecer a la ciudadanía lugares seguros y accesibles para depositar sus residuos.



“Con ello no solo contribuimos a mantener limpia la ciudad, sino que fomentamos la participación de todos en el cuidado del entorno”, mencionó el funcionario.