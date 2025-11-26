El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua aprobó una serie de acuerdos estratégicos que fortalecen la oferta académica y la operación institucional. En materia educativa, el pleno avaló el diseño curricular del Doctorado en Ciencias Médicas y Biológicas, y del Doctorado en Ciencias en Formación e Innovación en Salud para el Bienestar Social, mismo que ofertará la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, además de las modificaciones a los planes de estudio de la Licenciatura de Médico Cirujano, Partero e Ingeniería Biomédica.

Asimismo, se aprobó la Maestría en Educación Musical de la Facultad de Artes y el Doctorado en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos con inicio programado para el próximo año.

Durante la misma sesión, rindieron protesta los nuevos Consejeros Universitarios para el periodo 2025-2026, además de integrarse el maestro en Ciencias de la Educación, Edgar Alejandro Peinado Ruiz, como nuevo patrono de la UACH. También fue aprobado el Reglamento de Prácticas Profesionales, con el propósito de actualizar y fortalecer los procesos formativos del estudiantado.

El Consejo Universitario autorizó además el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, documento que permitirá proyectar la operación institucional para el próximo ejercicio fiscal con enfoque prioritario en la consolidación académica, administrativa y de servicios.

Asimismo, se avaló el Plan Integral de Salud Mental, una estrategia institucional que se implementará desde la Dirección Académica para reforzar el bienestar emocional de la comunidad universitaria.

El plan se compone de seis ejes: promoción de estilos de vida saludables mediante campañas y talleres; detección temprana con tamizajes psicológicos y diagnósticos anuales; atención y acompañamiento con servicios individuales, grupales e intervención en crisis; canalización integral hacia servicios médicos, nutricionales, de activación física y seguridad social; capacitación continua para el personal de psicología; y evaluación e investigación, con estudios y reportes periódicos que permitirán fortalecer la toma de decisiones institucionales.