El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que la ceremonia del Grito de Independencia se realizará en la Megabandera, tras la aprobación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que el evento se desarrolle en dicho lugar.

Enfatizó que el Gobierno Municipal es el propietario de El Chamizal, razón por la cual la Semarnat le indica que no tiene ningún inconveniente en que el evento masivo se lleve a cabo.

De acuerdo con el documento emitido por Jorge Raudel Almanza Muñoz, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Chihuahua, se da a conocer que “de conformidad al decreto de creación del citado parque del 18 de mayo de 1987, el Municipio de Juárez es propietario, encargado de administración, control y operación del citado parque público y por lo tanto tiene la facultad del uso racional del inmueble.

“En virtud de lo anterior, esta oficina de representación se da por enterada de la realización de los eventos programados, en el entendido de que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cuidado y respeto del parque, antes, durante y después de cada actividad”, agrega.

La Secretaría del Medio Ambiente incluye en su oficio como medidas que garanticen el cuidado y respeto al parque: evitar el estacionamiento de vehículos sobre áreas verdes, efectuar la recolección de los residuos sólidos urbanos que se generen, asegurar un ambiente seguro, ordenado y responsable del entorno y salvaguardar la integridad ecológica del parque, la protección de los elementos naturales presentes, al igual que la seguridad de los asistentes.

Con esta autorización queda sin efecto la clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente porque no tenía facultades para hacerlo, dijo el Presidente Pérez Cuéllar.

Indicó que así como se revisó el Estadio 8 de Diciembre, donde se llevó a cabo el Primer Informe de Gobierno, una vez que concluya la ceremonia del Grito de Independencia, personal municipal acudirá a la Megabandera para asegurar que no se haya provocado algún daño al predio y, en caso de que ocurriera se reparará lo ocurrido.