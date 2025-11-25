Comunicar con claridad frente al reto de la desinformación es lo que impulsó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a dar el taller Ciencia al aire para sus investigadoras e investigadores, mismo que impartió el maestro Carlos Hernández Zarza.

El comunicólogo y periodista de ciencia se reunió con académicos de las diferentes áreas del conocimiento que se ofrecen en esta casa de estudios para compartirles su experiencia y brindarles habilidades de comunicación necesarias para que puedan construir “mensajes claros y concretos basados en evidencia científica”, y así, enfrentar eficientemente los desafíos globales de desinformación que se viven actualmente.

Durante el taller, el también vicepresidente de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia dijo que el periodismo de ciencia se puede definir como una especialización que se desarrolla bajo la idea de que existe un interés genuino por explorar, exponer y explicar lo que ocurre en el mundo a través del conocimiento científico.

Además de la exposición, Ciencia al aire también contempló una serie de dinámicas que contribuyan a la mejora de habilidades orales y corporales de los académicos de esta Universidad, principalmente a la hora de explicar sus investigaciones o proyectos científicos a públicos no expertos.

Previo al inicio del taller, la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general de Formación y Profesionalización, les dijo a los investigadores e investigadoras que esta dinámica les servirá para mejorar sus habilidades y competencias para comunicar la ciencia, sobre todo en un mundo donde se impulsa la democratización del conocimiento.

Carlos Hernández Zarza es maestro en Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara; licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México.

En su experiencia profesional, de 2021 a 2025 se desempeñó como director de Comunicación en la UAEMEX; de 2013 a 2021 fue subdirector de noticias en UniRadio 99.7 FM; y de 2008 a 2013 fue reportero para el diario Milenio del estado de México.

Sobre sus publicaciones, Carlos Hernández Zarza realizó diversos trabajos periodísticos que se titularon Mujeres en la Ciencia, una mirada de la ciencia desde las historias de investigadoras y científicas universitarias, así como un libro llamado Narrar la ciencia: una mirada desde el periodismo.