Inicio » Argentina logra trasplante exitoso de riñón de cerdo modificado genéticamente
InsólitoPortada

Argentina logra trasplante exitoso de riñón de cerdo modificado genéticamente

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Buenos Aires, Argentina – La ciencia argentina alcanzó un hito en la medicina: un riñón de cerdo genéticamente modificado mostró funcionamiento sin rechazo inmediato en un experimento con sangre humana. Este avance abre nuevas esperanzas para enfrentar la escasez de órganos.

Detalles del experimento

El equipo del Laboratorio de Biotecnología Animal del INPA (UBA-CONICET), en colaboración con el Hospital Garrahan, modificó genéticamente cerdos para prevenir el rechazo hiperagudo. El órgano trasplantado mostró producción de orina, integridad estructural y menor grado de rechazo comparado con órganos no modificados.

Xenotrasplantes y su potencial

banner

Los xenotrasplantes, que consisten en trasplantes de órganos animales a humanos, se han visto limitados por la respuesta inmune. La edición de genes como GGTA1 y GHR permite crear órganos funcionales y más pequeños, facilitando su trasplante y aumentando la supervivencia.

You Might Also Like

You may also like

Embajada de EE.UU. emite alerta tras ofensiva israelí en Catar

Israel ataca en Catar a negociadores de Hamás durante reunión sobre tregua

Mexicanos detenidos en Polonia por operar narcolaboratorio vinculado al Cártel de Sinaloa

Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 Air con diseño ultradelgado

Confusión mortal: Armada de Colombia dispara contra embarcación de alcaldesa en Nariño

Entrega Municipio 294 Becas de Acceso a la Universidad en la UTPN

Juárez noticias All Right Reserved.