Buenos Aires, Argentina – La ciencia argentina alcanzó un hito en la medicina: un riñón de cerdo genéticamente modificado mostró funcionamiento sin rechazo inmediato en un experimento con sangre humana. Este avance abre nuevas esperanzas para enfrentar la escasez de órganos.

Detalles del experimento

El equipo del Laboratorio de Biotecnología Animal del INPA (UBA-CONICET), en colaboración con el Hospital Garrahan, modificó genéticamente cerdos para prevenir el rechazo hiperagudo. El órgano trasplantado mostró producción de orina, integridad estructural y menor grado de rechazo comparado con órganos no modificados.

Xenotrasplantes y su potencial

Los xenotrasplantes, que consisten en trasplantes de órganos animales a humanos, se han visto limitados por la respuesta inmune. La edición de genes como GGTA1 y GHR permite crear órganos funcionales y más pequeños, facilitando su trasplante y aumentando la supervivencia.