El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió con integrantes de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Ciudad Juárez para analizar los avances del programa de Mejora Regulatoria que impulsa el Gobierno Municipal.

Durante el encuentro, Gilberto Contreras Lara, presidente de la Asociación, anunció que el gremio ofrecerá cursos de normatividad al personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano, con el objetivo de agilizar los trámites y fortalecer la atención ciudadana.

“Sabemos que está la digitalización, pero aún hay procesos presenciales. Queremos que sea un ganar-ganar, ofreciendo cursos que faciliten la operación en ventanilla”, explicó Contreras Lara.

El Alcalde agradeció el respaldo de la organización y destacó que la Mejora Regulatoria busca hacer más claros y eficientes los procedimientos municipales, especialmente en el área de Desarrollo Urbano, donde se concentra la mayoría de los proyectos por el crecimiento de la ciudad.

Contreras Lara añadió que los talleres se realizan de forma permanente en el Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos (CEPIA) y que han permitido reducir los tiempos para la obtención de permisos.

“Es un avance importante. La meta es que todo sea digital y que los ciudadanos ya no tengan que trasladarse hasta las oficinas”, señaló.

La Mejora Regulatoria consiste en revisar y simplificar los procesos administrativos para eliminar gestiones innecesarias y hacer más eficiente la relación entre gobierno y ciudadanos.