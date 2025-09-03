El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) celebró de forma paralela en las ciudades de Juárez y Chihuahua, la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026, que marca el regreso a las aulas de más de 43 mil estudiantes, en los 31 planteles del estado.

Durante el acto se dio la bienvenida a los 15 mil 138 alumnas y alumnos, que este año inician sus estudios de nivel Medio Superior en la institución.

Además se pusieron en marcha las actividades del Programa ViVo Cobach, que complementa la formación académica con una vinculación vocacional, lo que permite a las y los jóvenes descubrir o reafirmar su vocación a través de experiencias reales.

Las primeras acciones de dicho Programa incluyeron la firma de tres convenios de colaboración con instancias.

El primero se efectuó con la Fiscalía General del Estado, que permitirá a los estudiantes acceder a las instalaciones del C4, particularmente a las áreas de servicios periciales y forenses.

Esto les brindará la oportunidad de realizar sus prácticas en laboratorios especializados, para fomentar la reflexión ética sobre el respeto a la vida y la prevención del suicidio.

El segundo acuerdo fue con la Secretaría de Salud, que abrirá las puertas para que las y los jóvenes realicen prácticas en los hospitales estatales, que explora áreas como urgencias, ginecobstetricia y pediatría, bajo la guía de profesionales de la salud.

El tercero fue con la Cruz Roja Mexicana, que ofrecerá la oportunidad de aprendizaje práctico y humano, ya que participarán, bajo supervisión especializada, en la atención de urgencias, curaciones y primeros auxilios.

Tras la declaratoria oficial de inicio de cursos, la Compañía de Danza “Bakochi” del Plantel 1 del Cobach realizó una presentación artística.

Durante el acto protocolario en la ciudad de Chihuahua, el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, dio la bienvenida al alumnado y destacó cómo el Cobach se reinventa año con año, al adaptarse a las necesidades del entorno para ofrecer una formación integral.

A su vez, el director general del subsistema, Reyes Humberto de las Casas, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para que, a través de sus dependencias, la institución inicie un ciclo escolar en el que se enriquecerá la formación académica.