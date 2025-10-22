El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio arranque la noche de este martes a una nueva edición de la Cruzada Nocturna, en el corredor comercial del bulevar Tomás Fernández, como parte del programa permanente de mejoramiento urbano que impulsa el Gobierno Municipal en coordinación con empresarios locales.



Durante el evento, el Alcalde destacó la importancia de mantener la colaboración entre el sector público y privado para conservar en óptimas condiciones los principales corredores comerciales de la ciudad.



“Muy buenas noches. Estamos ahora en la Cruzada Nocturna en el corredor Tomás Fernández. Tenemos un convenio con los corredores comerciales y agradezco mucho a los empresarios que se han sumado a estas labores. Este trabajo en equipo permite mejorar la imagen de nuestra ciudad y brindar un entorno más limpio y seguro para quienes la habitan y la visitan”, expresó.



El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, informó que se trata de la Cruzada Nocturna número 37, en la que participaron dependencias como Seguridad Pública, Seguridad Vial, Obras Públicas y Servicios Públicos.



“Estamos aquí en la Tomás Fernández, en el tramo que comprende de la avenida Vicente Guerrero a la Antonio J. Bermúdez. Se atendieron alrededor de 2.5 kilómetros, donde se realizaron labores de limpieza, rehabilitación de luminarias y mantenimiento de áreas verdes, como parte del convenio firmado por nuestro Alcalde con los corredores comerciales”, explicó.



Durante la jornada, los coordinadores operativos de Servicios Públicos detallaron las acciones realizadas por cada área.



El coordinador de Parques y Jardines, Julio Martínez, comentó que realizaron la limpieza general y la poda de todo el arbolado del sector. Además, con una pipa con agua tratada se regó las áreas verdes para mantener en buen estado la vegetación.



El coordinador operativo de Alumbrado Público, Juan Huerta, informó que intervenieron los 2.5 kilómetros del bulevar Tomás Fernández y sus conexiones, rehabilitando 111 luminarias de 200 watts y tres gabinetes de control, mejorando así la iluminación y seguridad en la zona.



En tanto que el coordinador operativo de la Dirección de Limpia, Juan Carlos Olivas, señaló que en dicho tramo se levantaron 132 llantas y se retiraron alrededor de 18 toneladas de tierra, basura y hierba. Además, se limpió 623 metros cuadrados de graffiti, contribuyendo a la buena imagen del corredor comercial.



José Antonio Murguía, representante del corredor comercial Manuel Gómez Morín, agradeció al Presidente Municipal y a las dependencias involucradas por el trabajo conjunto que ha permitido recuperar espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.



“Uno de los objetivos que siempre hemos tenido los corredores es recuperar nuestros espacios y hoy podemos decir que lo hemos logrado. Contamos con seguridad, limpieza, orden, alumbrado y una excelente comunicación con el municipio. Agradecemos al Alcalde y a todos los directores por su apoyo y disposición para seguir colaborando”, expresó Murguía.



Finalmente, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció la labor de los equipos operativos del Gobierno Municipal que, dijo, “son los que se ponen la friega todos los días para mantener limpia y ordenada la ciudad”.



“Gracias a los empresarios por fomentar la economía local y trabajar de la mano con nosotros. Seguimos trabajando y seguimos informando”, concluyó.