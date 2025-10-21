Esta tarde arrancó el programa Cruzada por tu Mercado en la avenida Ponciano Arriaga, evento que fue inaugurado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



“Me da gusto que la presidencia municipal no se quede solo en las oficinas, sino que salga a las colonias y ayude a toda la población para que se tenga un rostro distinto”, expresó Ortiz Orpinel.



Mencionó que con esta cruzada se busca generar que la ciudad vaya cambiando y que se logre la unificación entre Gobierno y población.



El titular de Regulación Comercial, Óscar Guevara, dijo que este programa ya estaba destinado para dar inicio en este mercado y se continuará en otros mercados situados en distintos puntos de la ciudad.



También dijo que se busca apoyar a los líderes de mercados en cuestiones de permisos, así como de bacheo, alumbrado y en pintar camellones o pasos peatonales para mayor seguridad de quienes acuden a estos espacios comerciales.



El funcionario dijo que en el lugar estarán módulos de información, de limpieza, señalización, alumbrado y fumigación.



“Hoy estuvieron empleados de las direcciones de Regulación Comercial con información sobre los permisos, Ecología y la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA)”, explicó.



Lorenzo Muñoz, líder del mercado Ponciano Arriaga, agradeció al secretario del Ayuntamiento y al alcalde por siempre mostrarles todo su apoyo.



“Muchas gracias director de Regulación Comercial, por toda la ayuda que nos da a todos los mercados, así como a las asociaciones que representamos a todas las colonias”, añadió.



Durante el evento se le otorgó un reconocimiento al líder del mercado Ponciano Arriaga por parte del Gobierno Municipal.



Además de Ortiz Orpinel y Guevara, estuvieron en el arranque de esta cruzada Gibran Solís, director de Limpia; Gerardo Arámbula, coordinador de Control de Tráfico de Seguridad Vial, así como Ángel Muñoz y Gerardo Arámbula, líderes de mercado.