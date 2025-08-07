La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), inició la distribución de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026 en educación Básica, con un total de 4 millones 651 mil 582 ejemplares que serán entregados.

La estrategia comenzó con el envío de los paquetes a los 11 almacenes regionales de la entidad: Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral, para asegurar que lleguen a todos los rincones.

El acto protocolario fue encabezado por el titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien comentó que la entrega representa un compromiso con la equidad, la justicia educativa y con el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad.

“Los Libros de Texto Gratuitos son herramientas pedagógicas que, bien articuladas con el Plan de Estudio, son puente entre el conocimiento, la comunidad escolar y el desarrollo integral de las y los estudiantes, por ello, es necesario que estén disponibles, completos y al alcance desde el primer día del ciclo escolar”, comentó.

Agregó que por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se ha trabajado para agilizar los mecanismos para dotar y distribuir el material para todas y todos los estudiantes desde preescolar hasta secundaria, en las más de 5 mil escuelas con las que se cuentan en educación Básica en el estado.

El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, agradeció el apoyo y la coordinación con el Gobierno del Estado, para atender de manera puntual el derecho constitucional que tienen la niñez y juventud chihuahuense de recibir estos libros.

Por su parte, la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, destacó el compromiso y trabajo por parte de todo el personal que labora en los 11 almacenes, ya que de esa manera se garantizará un inicio de ciclo escolar con éxito.

Como parte del acto protocolario, se llevó a cabo el banderazo de salida del primer camión con los materiales para los diversos niveles académicos, en el que se contó con la presencia de diversas autoridades educativas estatales, federales y sindicales.