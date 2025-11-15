Con la presencia del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, esta mañana inició una jornada de limpieza y el tercer Mega Destilichadero en la colonia Juanita Luna, actividad realizada en conjunto entre la comunidad estudiantil del Cecati 199, vecinos del sector y la Dirección de Servicios Públicos Municipales.



El evento tuvo lugar en las instalaciones del plantel educativo, donde autoridades escolares dieron la bienvenida al alcalde y reconocieron el compromiso compartido entre alumnos, docentes, vecinos y Gobierno para mejorar el entorno urbano.



Al cierre del evento, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, felicitó a los asistentes y reconoció el esfuerzo del personal de Limpia.



“Son quienes se llevan la mayor parte del trabajo, mis respetos para ellos”, dijo. Destacó que en el reciente operativo en la colonia La Chaveña se retiraron 235 toneladas de desechos, reflejo del impacto positivo de estos programas.



El alcalde anunció que, tras concluir esta jornada, las cuadrillas se trasladarán al suroriente para continuar con las cruzadas por la ciudad. “De eso se trata, de trabajar en toda la ciudad, no solo en un sector. Gracias por recibirnos y por sumarse a estas actividades”, finalizó.





Durante su intervención, Jacinto Borjas, subdirector académico de Cecati en Chihuahua, reafirmó que los planteles se han convertido en aliados del Gobierno Municipal. “No queremos dejar pasar la oportunidad de ser partícipes de acciones que beneficien a la comunidad. Sepa, señor Presidente, que en Cecati tiene aliados para todos los proyectos que favorezcan a Ciudad Juárez”, expresó.



Posteriormente, el ingeniero Jesús Alfonso Liñán Valenti, director del plantel, destacó que esta acción responde al objetivo federal de mantener ciudades limpias y en paz. Agradeció la coordinación con el Departamento de Limpia y Servicios Públicos, e invitó a los jóvenes y vecinos a continuar participando activamente.



Por parte del Municipio, el director de Servicios Públicos, César Tapia, informó que esta jornada forma parte del tercer Mega Destilichadero, un programa que ha generado resultados significativos. Reconoció la participación de alumnos del Cecati 199 y otros planteles, así como del personal de Limpia: “El trabajo que realizan es de gran significado para nuestra ciudad y seguiremos dándoles la atención que necesitan por indicación de nuestro alcalde”, comentó.



Un alumno del plantel también tomó la palabra para agradecer que estas actividades se realicen en su comunidad y enfatizó la importancia de mejorar el entorno para beneficio de estudiantes y vecinos.