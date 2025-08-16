Ciudad Juárez- El Foro de Periodistas de Chihuahua lanzó la convocatoria oficial para la edición XXXI del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos” 2025, considerado el máximo reconocimiento al ejercicio periodístico en la entidad.

La invitación está abierta a todos los profesionales de la comunicación que laboren en medios del estado.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar trabajos publicados entre el 16 de agosto de 2024 y el 7 de septiembre de 2025.

Los géneros en competencia incluyen noticia, reportaje, entrevista, crónica y fotografía, y se aceptarán propuestas difundidas en prensa escrita, radio, televisión e internet.

Carlos González, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, explicó que este galardón busca reconocer la labor de quienes con su trabajo diario aportan a la información, la transparencia y el análisis de los temas de interés público. “Este premio honra la memoria de José Vasconcelos y la importancia del periodismo como pilar de la sociedad”, señaló.

Los ganadores recibirán la estatuilla José Vasconcelos, en la que se grabará el nombre de la categoría y la leyenda “Premio Estatal de Periodismo 2025”. Además, se otorgará un estímulo económico como parte del reconocimiento a la calidad del trabajo presentado.

La recepción de propuestas será exclusivamente en formato digital y deberá cumplir con los lineamientos establecidos en la convocatoria. La lista de finalistas se revelará cinco días antes de la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre.

Finalmente, los organizadores informaron que todos los detalles sobre la convocatoria estarán disponibles en las redes sociales oficiales del Foro de Periodistas de Chihuahua, así como en distintos medios de comunicación que replicarán la información durante las próximas semanas.